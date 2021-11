Quatre matchs dépourvus d'enjeu de la sixième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 étaient au programme de ce lundi. Pas si loin de battre le Burkina Faso la semaine passée, le Niger a surclassé Djibouti (7-2), grâce notamment à un triplé de Victorien Adebayor. Novices à ce niveau, les Requins de la Mer Rouge terminent leur campagne sur un zéro pointé. Grâce à une entame efficace, le Kenya l'a également emporté chez lui face au Rwanda (2-1). Futurs adversaires à la CAN, la Guinée-Bissau et le Soudan ont partagé les points à Marrakech, alors que le Togo est allé s'imposer en fin de match à Johannesburg face à la Namibie (0-1), au terme d'une rencontre qui a vu Ouro-Gneni Wassiou parer un penalty de Peter Shalulile, l'attaquant des Mamelodi Sundowns (39e). Les Éperviers de Paulo Duarte terminent à la deuxième place, derrière l'intouchable Sénégal, confirmant ainsi leurs récents progrès.



Groupe A :

Niger – Djibouti : 7-2

Buts : Adebayor (14e, 36e, 75e), Wonkoye (62e), Sosah (74e), Issa (85e, 87e) - Yabe (84e).



Groupe E :

Kenya – Rwanda : 2-1

Buts : Olunga (2e), Odada (15e) - Niyonzima (66e).



Groupe H :

Namibie – Togo : 0-1

But : Placca (88e).



Groupe I :

Guinée-Bissau – Soudan : 0-0