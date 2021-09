Les Écureuils du Bénin se réconcilient avec leur public après leur élimination de la prochaine édition de la coupe d'Afrique des Nations. Ils l'ont emporté ce jeudi à Madagascar (1-0) en match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Sur un corner tiré par Cebio Soukou, l'attaquant Steve Mounié sautait plus haut que tout le monde et permettait au Bénin de mener au score (22e, 0-1). Dans un Kianja Barea Mahamasina d'Antananarivo rempli de plus de 20.000 spectateurs et qui accueillait son tout premier match, plus aucun but ne sera marqué. La fête des Barea et de leur nouveau coach Éric Rabesandratana est gâchée, et le Bénin prend la tête de ce groupe J avec 3 points avant la deuxième journée lundi prochain. Les poulains de Michel Dussuyer offriront leur hospitalité aux Léopards de la RDC, tenus en échec ce jeudi à Lubumbashi par la Tanzanie (1-1).

Gros outsiders, la Namibie et le Congo n'ont pu se départager (1-1), sur le terrain neutre de Soweto. Curiosité, les deux buts ont été inscrits par le défenseur des Brave Warriors, Charles Hambira, d'abord pour son équipe (24e) puis contre son camp (57e). Ce résultat nul profite au Sénégal, vainqueur mercredi du Togo et déjà seul leader de ce groupe H.

L'Algérie avait le regard tourné vers le Grand stade de Marrakech, où s'affrontaient ses futurs adversaires du groupe A, le Niger et le Burkina Faso. La rencontre a tourné à l'avantage des Étalons (0-2). Pourtant privés de quatre titulaires habituels (Edmond Tapsoba, Charles Kaboré, Alain et Bertrand Traoré), les hommes de Kamou Malo ont arraché la décision dans le dernier quart d'heure (76e, 79e), grâce à deux joueurs venus de l'Est : Lassina Traoré (Shakhtar Donetsk), buteur sur penalty, puis Mohamed Konaté (Akhmat Grozny).

