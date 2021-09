L'Afrique du Sud a remporté une courte mais importante victoire sur le Ghana (1-0), lundi à Johannesburg dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Ces trois points permettent aux Bafana Bafana de s'installer en tête du groupe G, devant leurs adversaires du jour. Au terme d'un match très engagé, c'est le jeune Bongokuhle Hlongwane (20 ans, 3 sélections) qui a inscrit le but victorieux (83e). Emmenés par un excellent Teboho Mokoena, les hommes d'Hugo Broos ont envoyé au Ghana un message clair : rien ne sera simple pour les Black Stars dans cette poule, qui verra mardi l'Éthiopie recevoir le Zimbabwe.

Les onzes de départ :

@BafanaBafana Starting line-up against Ghana in the @FIFAcom Qatar 2022 World Cup Qualifier:

Williams (C)

Morena

De Reuck

Xulu

Mobbie

Mvala

Mokoena

Tau

Brooks

Hlongwane

Makgopa

Catch the game LIVE on @SPORTATSABC at 17:30

🇿🇦💚💛

— Bafana Bafana (@BafanaBafana) September 6, 2021