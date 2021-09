La Côte d'Ivoire commence sa campagne des éliminatoires du Mondial 2022 par un match nul. Ce vendredi à Maputo, les Éléphants ont partagé les points avec le Mozambique (0-0). Privés d'une dizaine de cadres, l'équipe alignée par Patrice Beaumelle a eu bien du mal à se montrer menaçante malgré une possession supérieure. Sa meilleure opportunité est revenue à son avant-centre du jour, Sébastien Haller. Lancé en profondeur, le joueur de l'Ajax voyait Ernan Siluane bloquer sa tentative (28e). Dans une partie très pauvre en occasions nettes et en situations dangereuses, les deux équipes se sont logiquement quittées sur un score nul et vierge. Le Cameroun accueille ce soir le Malawi pour la seconde rencontre de ce groupe D.

Côte d'Ivoire : Gbohouo, H.Kamara, Diomandé, Kossounou, Konan - Serey Dié, Sangaré, H.Maïga - Kouassi, Haller, Gradel.

L'autre rencontre du début d'après-midi a vu le Zimbabwe et l'Afrique du Sud rester également stériles (0-0).

Les onzes de départ :

@BafanaBafana Starting line-up against Zimbabwe in the @FIFAcom Qatar 2022 World Cup Qualifier:

Williams (C)

Morena

De Reuck

Xulu

Mobbie

Mvala

Mokoena

Tau

Links

Singh

Makgopa

Catch the game LIVE on @SPORTATSABC at 14:30

🇿🇦💚💛

— Bafana Bafana (@BafanaBafana) September 3, 2021