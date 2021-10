La Tanzanie s'est inclinée face au Bénin (0-1), ce jeudi à Dar es Salam en éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Cette victoire permet aux vainqueurs du jour de consolider leur avance dans le groupe J. Taifa Stars et Ecureuils ont démarré cette rencontre de la troisième journée des éliminatoires avec une totale méfiance. Les deux équipes avaient comme ambition de trouver la clé du match et de le quitter avec un bon résultat. Mais durant les 45 premières minutes, il n'y avait pas grand-chose à retenir, excepté quelques actions sporadiques de part et d'autre.

Allagbé sauve la maison

De retour des vestiaires, après une partie sans but, les deux équipes sont revenues dans le jeu avec de nouvelles intentions. Si les dix premières minutes ont été timides, la suite a été très entreprenante et engagée de part et d'autre. S'il a soufflé le chaud et le froid, le portier béninois Saturnin Allagbé a tout de même, à maintes reprises, empêché l'ouverture du score de l'équipe tanzanienne. Sur des frappes du capitaine tanzanien Mbwana Ally Samatta et de Feisal Salum, le sociétaire de Valenciennes s'est montré bien présent. Les différentes actions tanzaniennes ont été bien maîtrisées par une défense béninoise bien inspirée.

Mounié frappe encore

Malgré le soutien du public local, les poulains de Michel Dussuyer surprenaient en trouvant la faille, et c'est Steve Mounié qui comme le mois dernier à Madagascar signait ce but dont l'originalité échappe aux qualificatifs (71e, 0-1). Surpris sur leurs propres installations, les Tanzaniens poussaient, à la recherche de l'égalisation mais en face une équipe béninoise conquérante ne voulait rien lâcher. Dans la foulée, Jodel Dossou et Michaël Poté passaient à côté du break. 0-1 score final, hold-up parfait pour les Écureuils du Bénin qui creusent l'écart dans ce groupe J, qui a vu la RDC l'emporter sur Madagascar (2-0), grâce à des réalisations signés Chadrac Akolo (35e) et Dieumerci Mbokani (80e, sp). Congolais et Malgaches se retrouvent dans trois jours, comme la Tanzanie et le Bénin, qui ont rendez-vous au Stade de l'Amitié Mathieu Kérékou de Cotonou.

Les onzes de départ :









A l'issue de cette troisième journée, le classement du groupe J place le Bénin en tête (7 points, +2), devant la RDC (5 points, +2), la Tanzanie (4 points, 0) et Madagascar (0 point, -4).

Dans le groupe C, un but inscrit par Garry Rodrigues dans le temps additionnel (90e+2) a permis au Cap-Vert de battre le Liberia (1-2), sur la pelouse d'Accra. Les Requins Bleus se replacent à la deuxième place, à deux points du leader nigérian, qui reçoit la Centrafrique en fin d'après-midi (18h) à Lagos.