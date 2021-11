La sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 débute ce dimanche. Au milieu de matchs sans enjeu dans des groupes où tout est déjà joué, deux rencontres vont mobiliser les attentions. La première oppose en début d'après-midi (14h) la RDC au Bénin. Dans le mythique stade des Martyrs de Kinshasa, à huis clos pour l'occasion, un petit point suffirait aux Écureuils. A y voir de près, les chances sont égales avec un léger avantage pour les Leopards. Leaders de cette poule au soir des cinq journées, (10 points) les Écureuils du technicien français Michel Dussuyer affichent eux sérénité et confiance avant le coup d'envoi du match, malgré la suspension d'Olivier Verdon qui oblige le coach à revoir sa défense. Si un point envoie le Bénin au dernier tour, le pays hôte de ce match devra cravacher dur. En effet, les poulains de Hector Cuper (2e avec 8 points) ont forcément besoin d'une victoire pour composter leur billet pour le tour suivant. Les deux équipes ont toutes gagné lors de leur dernier match; le Bénin ayant battu Madagascar (2-0) et la RDC ayant mis fin à l'appétit des Tanzaniens (0-3). Qui pour décrocher l'unique place de barragiste en jeu dans ce groupe ? Congolais et Béninois attendent d'être fixés.



La seconde va mettre aux prises le Ghana à l'Afrique du Sud, dans la soirée (20h) à Cape Coast. Pour les Black Stars, les données du problème sont d'une simplicité biblique : seule une victoire leur permettrait de refaire leur retard de trois points sur l'Afrique du Sud et de la dépasser au nombre total de buts inscrits lors des six matchs afin de se qualifier pour les barrages. Il n'y a donc pas de calcul qui tienne pour les hommes de Milovan Rajevac face à un adversaire invaincu depuis le début de cette phase de poules.

Programme du dimanche 14 novembre :

Groupe E :

17h : Mali – Ouganda, à Agadir (Maroc)



Groupe G :

14h : Zimbabwe – Ethiopie

20h : Ghana – Afrique du Sud



Groupe H :

20h : Sénégal – Congo



Groupe J :

14h : Madagascar – Tanzanie

14h : RD Congo – Bénin