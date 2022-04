Egypte : Queiroz s’en va, une plainte contre le Sénégal

Les Pharaons n'ont plus de sélectionneur. Carlos Queiroz a annoncé après l'élimination face au Sénégal (1-0, 3-1 tab) qu'il quittait son poste. Nommé en septembre dernier, le technicien portugais avait précédemment conduit l'équipe en finale de la CAN, déjà terminée sur une défaite aux tirs au but contre les Lions de la Teranga. « Le rêve est terminé », a écrit Queiroz dans un message posté par la suite sur les réseaux sociaux.

Dream is over

We try our best but today was not enough.

From the bottom of my heart my gratitude to Egypt Federation for this honor of coaching the National Team.

To all my players and my staff, my recognition and humble thank you so much. You will be always in my heart. (...)

— Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) March 29, 2022