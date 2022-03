Le sélectionneur de l'Egypte, Carlos Queiroz a tenu un point de presse, lundi à Dakar. A la veille de la manche retour du barrage entre ses Pharaons et les Lions de la Teranga, le technicien portugais a donné le ton du match qui attend les hôtes, condamnés à remonter un but pour espérer voir le Qatar.



« Nous sommes vraiment prêts à jouer ce match, défendre et gagner demain face au Sénégal, a prévenu Carlos Queiroz. Demain, ce sera un jour comme les autres jours. Nous aurons les tripes pour y aller. Ce n’est parce que nous jouons contre le Sénégal. Nous évoluons comme ça. Nous sommes une équipe composée de joueurs humbles. Nous avons une grande discipline d’équipe. »

« Le vainqueur sera le football »

Droit dans ses bottes, le technicien portugais n'hésite pourtant pas à... philosopher. « Que nous jouions avec le Cameroun, le Sénégal, c’est que nous jouons contre nous-mêmes. Chaque match que nous jouons, nous jouons contre nous-mêmes. Le Sénégal sait que nous pouvons faire un miracle ici. Vendredi, nous avons eu 46% de possession de balle, lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), nous avons eu 51%. Demain, quand le Sénégal nous donne 5 % de temps de possession, nous pourrons aussi faire quelque chose de magique », a poursuivi le technicien portugais, avant de conclure.



« Demain, deux équipes fantastique vont jouer. Le vainqueur sera le football. Les deux meilleures équipes d’Afrique vont se retrouver après le Cameroun. Si ça ne tenait qu’à moi, les deux meilleures équipes d’Afrique se qualifieraient. Mais c’est la règle. J’espère que nous allons gagner demain. »