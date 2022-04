Carlos Queiroz et l'Égypte, c'est bel et bien fini. Déjà annoncée par le sélectionneur après l'élimination des Pharaons en barrages de la Coupe du monde 2022 le 29 mars dernier, la fin de mandat du technicien portugais a été entérinée officiellement ce dimanche. "La Fédération égyptienne et Queiroz ont convenu de résilier le contrat qui les liait", a fait savoir l'instance dirigeante dans un bref message posté sur les réseaux sociaux.



Arrivé en poste au mois de septembre 2021 en remplacement du local Hossam El Badri, Carlos Queiroz (69 ans) aura conduit Mohamed Salah et ses coéquipiers en finale de la CAN grâce à un plan de jeu extrêmement défensif. Le double échec aux tirs au but face au Sénégal, en finale de la CAN puis en qualifications du Mondial, lui aura été fatal.