Egypte : La liste pour le Sénégal, Afsha de retour

Le sélectionneur de l’Egypte, Carlos Queiroz, n'a pas chamboulé le groupe qui a disputé la finale de la dernière CAN. Quatre nouveautés sont à relever dans la liste des 23 du technicien portugais pour cette revanche face au Sénégal dans le cadre des barrages qualificatifs du Mondial 2022 : en défense centrale, Yasser Ibrahim (Al-Ahly) est venu remplacer Ahmed Hegazy, blessé durant la CAN. Omar Gaber, le latéral droit droit de Pyramids est inclus, tout comme son coéquipier Nabil Donga, mais aussi et surtout Mohamed Magdy Afsha, le milieu offensif d’Al-Ahly, qui avait été écarté après la Coupe Arabe.

Les 23 Pharaons :

Gardiens de but : Mohamed El-Shennawy (Al-Ahly), Mohamed Abu Jabal (Zamalek), Mohamed Sobhi (Farco).

Défenseurs : Omar Kamal (Futures), Yasser Ibrahim (Al-Ahly), Omar Gaber (Pyramids), Mohamed Abdelmoneim (Al-Ahly), Mahmoud Hamdi (Zamalek), Mahmoud Alaa (Zamalek), Ayman Ashraf (Al-Ahly), Ahmed Fattouh (Zamalek).

Milieux de terrain : Hamdi Fathi (Al-Ahly), Nabil Donga (Pyramids), Imam Ashour (Zamalek), Amr Al Sulia (Al-Ahly), Mohamed Elneny (Arsenal, Angleterre), Mohamed Magdy Afsha (Al-Ahly).

Attaquants : Mohamed Salah (Liverpool, Angleterre), Ahmed Sayed Zizo (Zamalek), Mostafa Mohamed (Galatasaray, Turquie), Marwan Hamdi (Smouha), Omar Marmoush (VfB Stuttgart, Allemagne), Mahmoud Hassan Trezeguet (Basaksehir, Turquie).

Le match aller se disputera le 25 mars (20h30) au Caire, la manche retour le 29 mars (19h) au nouveau Stade Olympique de Diamniadio, dans la périphérie de Dakar.