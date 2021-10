Suite de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 ce vendredi à travers l'Afrique. Sans ses internationaux évoluant en Angleterre (à l'exception de Willy Boly), la Côte d'Ivoire va défier le Malawi à Johannesburg. Sur la pelouse de l'Orlando Stadium, les Eléphants devraient aussi évoluer sans leur buteur Sébastien Haller, retenu par un heureux événement. « Nous attendons toujours Sébastien Haller. Tout le monde est au courant de sa situation personnelle. Il doit pouvoir rejoindre l’équipe dès qu’il aura trouvé son épouse et le bébé en bonne santé. C’est notre accord. Il est avec nous en pensée et on espère pouvoir l’avoir pour les deux matchs », a déclaré le sélectionneur Patrice Beaumelle, jeudi en conférence de presse.

Le Cameroun, qui reçoit le Mozambique, aura un œil particulièrement attentif sur cette rencontre de leur principal adversaire dans le groupe D. Reléguée provisoirement à la deuxième place de sa poule par le surprenant sans-faute de la Libye, l'Égypte reçoit les Chevaliers de la Méditerranée. Désormais coachés par Carlos Queiroz, les Pharaons auront pour objectif de remettre les pendules à l'heure, avant, espèrent-ils, d'enfoncer le clou lors de la deuxième manche. Ce qui s'annonce tout sauf simple. Le Gabon jouera gros sur le terrain de l'Angola, autre équipe mal partie dans ce groupe F. Enfin, l'Algérie et le Burkina Faso, coleaders du groupe A, ne viseront rien d'autre que la victoire, respectivement face au Niger et à Djibouti.

Programme du jeudi 7 octobre :

Groupe A :



21h : Algérie – Niger



21h : Djibouti – Burkina Faso (à Marrakech)

Groupe D :



15h : Malawi – Côte d’Ivoire (à Johannesburg)



18h : Cameroun – Mozambique

Groupe F :



18h : Angola – Gabon



21h : Égypte – Libye