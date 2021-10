Julien Mette n'est plus le sélectionneur de Djibouti. En poste depuis 2019 et à l'origine d'une qualification historique pour le deuxième tour des éliminatoires du Mondial 2022, le technicien français a été remercié lundi soir, après la défaite subie contre le Burkina Faso (2-0). Arguant de « résultats catastrophiques » et de « comportements inadaptés au professionnalisme d'un entraîneur de haut niveau », l'instance a tranché dans le vif.







En septembre, suite à la lourde défaite face à l'Algérie lors de la première journée (8-0), la quasi-totalité du staff avait été limogé, mais Julien Mette était resté en place. La Fédération djiboutienne organisera une conférence de presse pour donner davantage d'explications le 18 octobre prochain.