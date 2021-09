Diomandé, un Eléphanteau en défense

A 20 ans, Sinaly Diomandé a déjà connu de sacrées montagnes russes à l'OL. Après avoir été convoqué par Rudi Garcia pour le Final Eight de Ligue des Champions en août 2020 - sans jouer -, tout a d'abord continué de lui sourire la saison dernière. Dès la première partie de l'exercice 2020-2021, il a joué régulièrement en défense centrale, lui qui peut également évoluer en tant que latéral. En février, il devenait le deuxième défenseur de l'histoire des Gones à n'avoir perdu aucun de ses 19 premiers matchs en Ligue 1, après Eric Abidal en 2005. Prolongé jusqu'en 2025 au coeur de l'hiver, il a ensuite été expulsé en quarts de finale de Coupe de France contre Monaco (0-2), laissant ses coéquipiers flancher à dix dès le début de seconde période, alors qu'il y avait encore 0-0. Le début d'une période plus difficile, symbolisée par le remplacement de Rudi Garcia par Peter Bosz.



L'entraîneur néerlandais, dans un premier temps, ne voulait plus de l'international ivoirien. Les rumeurs l'envoyaient avec insistance à Troyes, mais Sinaly Diomandé est finalement resté au club. Face aux énormes problèmes défensifs, qui ont notamment conduit à la mise à l'écart de Marcelo, il reste sur deux titularisations : la première face à Clermont, certes (3-3), mais la deuxième plus convaincante la semaine dernière à Nantes (0-1). En parallèle, c'est aussi Sinaly Diomandé l'Eléphant qui continue de s'installer en sélection nationale. En octobre, il savourait une forme d'accomplissement : "Depuis tout petit, je rêvais de porter les couleurs de la Côte d'Ivoire. Des larmes ont coulé."

L'achèvement d'une sacrée aventure personnelle : "J'ai décidé d'arrêter l'école en CM1, ça a fâché mon père, raconte-t-il à L'Equipe. Il ne me donnait plus rien, notamment pour manger, je me débrouillais avec des grands frères ou des amis du quartier." Arrivé à Lyon en provenance de l'Académie de Jean-Marc Guillou, il n'a pas eu de chaussures à sa taille durant plusieurs mois. C'est Joachim Andersen qui l'a dépanné, mais une pointure au-dessus...



Déjà sélectionné à cinq reprises, il a une énorme carte à jouer au vu des échéances à venir. Titularisé quatre fois, il pourrait être un des hommes de base de Patrice Beaumelle pour la CAN du mois de janvier au Cameroun - dans le groupe de l'Algérie, de la Sierra Leone et de la Guinée Equatoriale -, avant un éventuel enchaînement de rêve Mondial 2022 - CAN 2023 à domicile. Pour ça, il faudra bien sûr se qualifier pour la phase finale qatarienne, dont les éliminatoires débutent vendredi après-midi au Mozambique pour la Côte d'Ivoire. Il faudra terminer devant le Cameroun.

