Didier Deschamps inquiet pour Lucas Hernandez : "Ca me semble assez grave"

Ce mardi soir l'équipe de France s'est imposée 4-1 contre l'Australie pour son entrée en lice dans la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Les Bleus se sont imposés au terme d'un mach bien maîtrisé dans l'ensemble, malgré vingt-cinq premières minutes compliquées, durant lesquelles ils ont concédé l'ouverture du score et perdu Lucas Hernandez sur blessure au genou. Ensuite, ils se sont réveillés et s'en sont remis au frère du Bavarois, rentré à sa place, qui a centré pour Adrien Rabiot et permis à son équipe de revenir à 1-1. Cinq minutes plus tard, Olivier Giroud a permis au milieu de terrain de la Juventus de réaliser une passe décisive en concluant l'action qu'il a menée. Kylian Mbappé et Olivier Giroud ont inscrit les deux buts suivants permettant à l'équipe de France de s'imposer 4-1 et de prendre la tête du groupe D.

Après le match, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a parlé de sa satisfaction de la rencontre et a donné des nouvelles de Lucas Hernandez.