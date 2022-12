Didier Deschamps a le dernier mot concernant son avenir avec les Bleus

L’objectif de Didier Deschamps a été atteint. L’équipe de France est dans le dernier carré de la Coupe du Monde au Qatar. Le sélectionneur français aura l’occasion de valider sa place en finale du Mondial, mercredi, face au Maroc. Avant même ce nouveau match crucial, le président de la Fédération Française de Football (FFF), Noël Le Graët, a confirmé que la décision de prolonger Didier Deschamps après la prestigieuse compétition est entre les mains du principal concerné. C’est au natif de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) de décider s’il restera en poste en 2023. Et Didier Deschamps devrait avoir le temps de réflexion nécessaire pour prendre la meilleure décision. Noël Le Graët a précisé cela en direct sur La Chaîne L’Equipe, dimanche soir.

« On a la chance d'avoir un bon coach, un bon staff technique. Il n'y a pas de dérapage. Les joueurs ont besoin d'être rassurés, on a vraiment une équipe de responsables de grande qualité autour d'eux. Je ne suis pas venu pour parler de 2021. On en a déjà assez parlé. On a remis les choses en place avec le même staff et ça marche. Didier Deschamps n'a pas perdu la main. Il respire le bonheur, les joueurs aussi, ça se voit. La question de prolonger lui appartient totalement. Trouver un entraîneur de cette qualité, ce n'est pas facile. C'est lui qui décide, j'espère qu'il dira oui. Mais ça mérite toujours, surtout de sa part, une réflexion. »