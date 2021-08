Deschamps appelle Tchouaméni et Veretout, pas Giroud

Didier Deschamps a tranché : Olivier Giroud n'a pas été appelé dans la liste des 23 joueurs pour les matchs face à Bosnie, l'Ukraine et la Finlande, comptant pour les Eliminatoires à la Coupe du Monde 2022. Quatre nouveaux noms font en revanche partie du groupe France : Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), Jordan Veretout (AS Roma), Theo Hernandez (AC Milan) et Moussa Diaby (Bayer Leverkusen).

"C'est simplement un choix sportif du moment, par rapport à une liste de 23 (joueurs) et de la concurrence", avec notamment le retour d'Anthony Martial dans le groupe, s'est justifié le sélectionneur à propos de Giroud, nouvel avant-centre de l'AC Milan (34 ans) qui s'éloigne de l'équipe de France à 15 mois de la Coupe du monde au Qatar.