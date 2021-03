Des Oranje pas assez mûrs ?

🇳🇱 Fraîchement nommé sélectionneur des Pays-Bas, Frank de Boer s'est fixé des objectifs très ambitieux !

🎙 "Avec ce matériel joueur, nous nous devons d'être ambitieux"https://t.co/PRmwbpVnLh

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 6, 2020



14 - Memphis Depay 🦁 est devenu face à l’Irlande du Nord le 1er joueur des Pays-Bas 🇳🇱 à être impliqué dans 14 buts lors d’une même année civile au 21e siècle (6 buts, 8 passes décisives). Essentiel. pic.twitter.com/qSyxvgHffV

— OptaJean (@OptaJean) October 11, 2019

On a tendance à juger les Pays-Bas comme prometteurs, mais peut-être encore un peu tendres. Après une finale de Ligue des Nations en 2019, Frank de Boer a remplacé cet été Ronald Koeman sur le banc des Oranje. Certes, les débuts du frère de Ronald n'étaient pas encourageants, avec une série de mauvais résultats qui ont empêché les Néerlandais de retrouver le Final Four de Ligue des Nations. Mais le dernier rassemblement était déjà bien plus intéressant, avec notamment une victoire 2-1 en Pologne qui aurait pu les qualifier en cas de faux pas de l'Italie. Surtout, ce sont toujours les mêmes joueurs qui constituent le socle de l'équipe. Le passage de Koeman à Frank de Boer n'y a rien changé, et cet effectif n'est pas seulement une immense promesse pour les années à venir.Car non, ces Oranje ne manquent pas de maturité : en défense et au milieu, les deux seuls vrais jeunes éléments se nommentet. A respectivement 21 et 23 ans, ils font pourtant partie de ceux qui peuvent amener le plus d'expérience, de par leur installation sans aucune hésitation ou presque au sein de deux des plus grands clubs européens, la Juventus et le Barça. Aux avant-postes, les révélationsou, 22 ans chacun, ou(23 ans) sont les seuls sous la barre des 25 ans. Et s'il y a un secteur où la vivacité fait rarement défaut, c'est bien celui-ci...D'autant que là encore,est un leader plus expérimenté, le vrai patron d'attaque de l'équipe. Parmi les autres cadres, on compte(30 ans), le gardien(32 ans),(31 ans),(34 ans) ou encore(30 ans) qui peuvent aussi apporter cette touche de vécu. Et bien sûr, reste l'inconnue, pas tout à fait le perdreau de l'année et qu'on espère toujours rétabli pour l'Euro. Avec un groupe très abordable composé de l'Ukraine, l'Autriche et la Macédoine du Nord, ainsi qu'un tableau potentiellement dégagé jusqu'aux demi-finales (un troisième de groupe en huitièmes, un deuxième type Turquie ou Danemark en quarts), les Pays-Bas ont tout ce qu'il faut pour avancer loin dès l'Euro.