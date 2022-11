Declan Rice savoure la victoire de l'Angleterre : "Une excellente façon de débuter le tournoi"

L'Angleterre a parfaitement lancé sa Coupe du Monde ce lundi après-midi en s'imposant 6-2 contre l'Iran. Grâce à des buts de Jude Bellingham, Bukayo Saka (x2), Raheem Sterling, Marcus Rashford et Jack Grealish, les Britanniques ont pris la tête du groupe B en attendant le duel entre les Etats-Unis et le Pays de Galles ce lundi soir. Lors de cette rencontre, Declan Rice a été très solide au milieu de terrain, se muant en véritable chef d'orchestre de son équipe. Le joueur de West Ham évoluait dans un rôle plus reculé qu'à l'accoutumée, et a donc eu la responsabilité d'être le premier passeur des - nombreuses - phases offensives des Three Lions. Après le match, il a déclaré toute sa satisfaction concernant son match et la victoire de son équipe en zone mixte. Il y a aussi avoué avoir été assez tendu en début de match.

"C'est une excellente façon de débuter le tournoi. Maintenant on va moins parler du fait qu'on avait perdu nos six derniers matches... (il sourit). Je crois qu'on a prouvé à beaucoup de gens (qui critiquaient l'équipe d'Angleterre) qu'ils avaient tort. Après certain vont dire : ''ce n'était que l'Iran''. Sauf que cette équipe a toujours obtenu de bons résultats en Coupe du monde. Elle a battu récemment l'Uruguay (1-0, le 23 septembre). C'est donc une performance très positive de notre part, mais on ne doit pas s'enflammer, les États-Unis vont vite arriver. [...] J'étais nerveux avant la rencontre, ce qui ne m'arrive jamais. J'ai joué pas mal de matches de Premier League, mais là c'est autre chose quand même. Puis j'ai vu que ma famille était en tribunes, ça m'a libéré."