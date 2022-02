Soutenue par Arsène Wenger, la nouvelle marotte de la FIFA ne fait pas l'unanimité, loin de là. Alors que le directeur du développement du football mondial tente depuis un moment de faire passer le projet de son président, Gianni Infantino, de mettre en place un Mondial biennal, les levées de boucliers se sont multipliées un peu partout dans le monde du ballon rond. Dernière en date, celle de la FIFPRO.



La Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels a questionné plus d'un millier de joueurs pros sur leur préférence entre une Coupe du monde tous les quatre ou deux ans. Et comme le rapporte RMC, la réponse est claire et nette puisque 75% des personnes interrogées sont favorables au format actuel, soit un Mondial tous les quatre ans.

L'Afrique voit les choses différemment



Dans le détail, les européens et asiatiques sont les plus enclins au statu quo (77%), suivi par les joueurs évoluant sur le continent américain (63%). Côté africain en revanche, la tendance va plus dans le sens de Gianni Infantino et de la FIFA, car seulement 49% des joueurs veulent garder la Coupe du monde tous les quatre ans. Par ailleurs 81% de l'ensemble des joueurs interrogés dans ce sondage estiment que leur championnat national et la CdM "dans son cycle quadriennal actuel" sont leurs compétitions préférées.