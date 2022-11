Dans le flou, les Bleus s'envolent pour Doha

Censé arriver à Doha dans la nuit de mercredi à jeudi, Messi ne rêve que d'une chose, décrocher enfin le trophée suprême à sa cinquième tentative... Mais son jeune coéquipier du Paris SG, Kylian Mbappé, ne compte pas le lâcher si facilement. Après deux jours de rassemblement au centre d'entraînement de Clairefontaine (Yvelines), essentiellement dédiés à la récupération, "Kyky" et les Bleus rentrent dans le vif du sujet mercredi, avec ce départ pour Doha. Mais, en décollant du Bourget, peu après 10h30, ils ont sans doute une pensée émue pour Nkunku. L'actuel meilleur buteur d'Allemagne a été victime d'une entorse au genou gauche mardi soir, et a dû déclarer forfait. Après Paul Pogba, N'Golo Kanté, Presnel Kimpembe et Mike Maignan, qui ont aussi jeté l'éponge, c'est une hécatombe pour les champions du monde.

Le sélectionneur Didier Deschamps a décidé d'appeler en renfort l'attaquant de Francfort Randal Kolo Muani, qui rejoindra les Bleus jeudi matin à Doha. La Fifa permet d'opérer des changements dans la liste officielle des joueurs convoqués en cas de blessure sérieuse jusqu'à la veille de l'entrée en lice. A 23 ans, l'ancien Nantais connaît une ascension fulgurante, avec déjà huit buts cette saison, alors qu'il évoluait encore en National lors de la saison 2019-2020, avec Boulogne-sur-Mer.

Benzema et Varane préservés

Malgré les blessures, les Bleus doivent vite se plonger dans leur compétition. En fin d'après-midi, ils prendront leurs quartiers à l'hôtel Al Messila, à l'ouest du centre-ville, un havre de paix cinq étoiles apprécié par le staff pour sa tranquillité et ses espaces verts. Pas de quiétude, néanmoins, pour l'encadrement médical, attentif au rétablissement du leader défensif Raphaël Varane et du Ballon d'Or Karim Benzema, tous deux touchés à une cuisse et absents des séances collectives jusque-là. L'état physique des troupes n'est pas le seul point chaud du début de rassemblement.

Les Bleus ont travaillé, d'une part, sur les contours de la future convention devant régir l'exploitation de leur droit à l'image, un sujet de crispation depuis le printemps. Et ils ont été sommés, d'autre part, de prendre position sur les polémiques entourant le pays organisateur, ciblé par les ONG sur sa gestion des droits humains, notamment sur les chantiers de la Coupe du monde. Les critiques seront-elles éteintes par l'engagement pris par les Bleus, mardi, d'apporter un soutien financier à des ONG œuvrant "pour la protection des droits humains", en rappelant au passage leur "attachement" au "refus de toute forme de discrimination"?

Leur capitaine Hugo Lloris a assumé auprès de l'AFP le fait de "garder le focus sur le jeu et éviter de perdre de l'énergie avec ces éléments, qui ne sont malheureusement pas du ressort" des joueurs. Il a confirmé, par ailleurs, avoir renoncé à l'idée de porter au Qatar un brassard de capitaine à bandes colorées, en faveur de l'inclusion. Une initiative lancée par plusieurs sélections européennes, mais pour laquelle la Fifa n'a toujours pas donné son accord, à quatre jours du coup d'envoi du tournoi.

"La Pulga" à Doha

D'autres sélections ont pris moins de pincettes. Le camp d'entraînement des Américains a été pavoisé d'un drapeau arc-en-ciel, celui des luttes pour les droits des personnes LGBTQ+, alors que l'homosexualité est criminalisée dans l'émirat, premier pays arabe organisateur du Mondial. Les stars du football, elles, se prêtent au jeu des pronostics, depuis quelques jours. Pour le buteur de Manchester City Erling Haaland, qui regardera le Mondial à la télévision faute de qualification de la Norvège, "les favoris devraient être le Brésil, l'Argentine, la France et peut-être l'Angleterre".

En Argentine, Messi a tempéré l'enthousiasme débridé de ses compatriotes: "Nous ne serons pas champions d'entrée comme le pensent les Argentins". "Le Brésil, la France et l'Angleterre sont un peu au-dessus du reste". "La Pulga" et l'Albiceleste sont attendus tard mercredi soir à Doha: ils disputent d'abord un match amical contre les Émirats arabes unis, à Abou Dhabi (16h30, heure de Paris), avant de rejoindre le Qatar, à quelques centaines de kilomètres de là. Mbappé, Benzema, Messi... En attendant Cristiano Ronaldo, vendredi, et Neymar, samedi, le Qatar commence à se parer de stars.