Danemark - Tunisie : les compositions officielles du match

Le groupe D, à savoir celui de la France, va débuter par un match opposant le Danemark à la Tunisie ce mardi après-midi. Ainsi, les Danois et les Tunisiens vont en découdre afin de déjà prendre une option sur la qualification dans un groupe qui pourrait comporter des surprises. Car aujourd'hui, les Danois sont considérés comme de sérieux outsiders dans cette Coupe du monde 2022, alors que les Aigles de Carthage ne comptent pas faire de la figuration. C'est pourquoi la rencontre pourrait être ouverte même si la qualité de l'effectif des Scandinaves reste impressionnante, avec notamment Christian Eriksen, Kasper Dolberg, Andreas Christensen ou encore Kasper Schmeichel.

Même si le public pourrait être acquis à la cause des hommes de Jalel Kadri, le Danemark reste difficile à manoeuvrer et les Danois voudront gagner avant d'affronter la France lors de la deuxième journée. Car ce choc entre les champions du monde en titre et le Danemark devrait tenir toutes ses promesses et les Danois savent qu'avec un succès dans les bagages, ils aborderaient ce prochain match plus sereinement. Autant dire que la rencontre est importante ce mardi. Découvrez les compositions officielles.

Les compositions officielles

Le onze du Danemark : Schmeichel - Andersen, Kjaer, Mahle, Christensen - Delaney, Eriksen, Olsen - Dolberg, Kristensen, Hojberg.

Le onze de la Tunisie : Dahmen - Drager, Meriah, Talbi, Bronn, Abdi - Laïdouni, Skhiri, Ben Slimane - Msakni (c), Jebali