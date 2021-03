Croatie : La belle émotion de Modric

Vice-champion du monde 2018 avec la Croatie, Luka Modric est toujours l'un des piliers de son équipe nationale. Et le joueur du Real Madrid l'a confirmé dans les chiffres puisqu'il est devenu ce samedi le footballeur croate le plus capé de l'histoire. Cent trente-cinq sélections pour l'homme de trente-trois ans, qui a été fêté pour l'occasion par ses partenaires. Avec quelques larmes à la clef.



Apprécié par son professionnalisme et sa discrétion, Luka Modric fait visiblement l'unanimité chez ses coéquipiers. Applaudi de longues minutes à la fin d'un repas lors du regroupement de la Croatie dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022, le milieu de terrain a même eu droit à un gâteau orné du fameux chiffre "135". Autant d'attentions qui ont fini par le faire craquer et le faire fondre en larmes.

Un dernier tour



Les Croates se sont imposés difficilement ce samedi face à Chypre (1-0), après avoir perdu face à la Slovénie (0-1) lors de leur premier match des qualifications pour le Mondial à venir.

Luka Modric tak dapat menahan air matanya ketika rekan satu timnya memberikan tepuk tangan meriah setelah mencatatkan rekor pemain yang paling banyak bermain untuk timnas Kroasia sepanjang masa 🇭🇷

Pemain yang luar biasa ❤️ pic.twitter.com/JL3TGoXn9w



— Goal Indonesia (@GOAL_ID) March 28, 2021



Au sein d'une équipe qui a du mal à se renouveler, Luka Modric espère pouvoir valider le billet de son pays pour une compétition qui pourrait bien être sa dernière avec son équipe nationale.