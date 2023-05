Courtois attaque la presse belge pour son traitement lors de la Coupe du monde

La Belgique a déçu au Qatar. Pour ce qui ressemblait à la dernière grande compétition de la génération dorée des Diables Rouges (Hazard, Verthongen, Witsel…), ces derniers ont été éliminé au premier tour de la Coupe du monde, après avoir terminé derrière la Croatie et le Maroc. Alors que le documentaire « One for all » diffusé sur Amazon Prime Vidéo revient sur les coulisses de ce tournoi, plusieurs cadres de l’équipe ont pris la parole. Dans le journal Moustique, Thibaut Courtois n’a pas hésité à pointer du doigt les critiques dont ont fait l’objet les joueurs dans la presse nationale. Des rumeurs de tensions au sein du groupe étaient notamment apparues pendant la compétition.

« La presse a joué à détruire cette image et à créer des problèmes »

« Je pense qu’on méritait mieux, regrette la star du Real Madrid. Avant le Brésil, on ne se qualifiait pas. On est arrivés et on a uni le pays. La presse a joué à détruire cette image et à créer des problèmes. Je vis en Espagne et ça ne se passe pas comme ça. Ils ont été moins critiques pendant le tournoi et ne l’ont été qu’après l’élimination. C’est mieux. Bien sûr, dans le foot, tu ne peux pas toujours être positif. »