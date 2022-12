Coupe du Monde : Xavi revient sur la retraite internationale de Sergio Busquets

Cet hiver, l'Espagne n'aura pas fait sensation au Mondial. Eliminée dès les huitième de finale face au Maroc, la Roja a mis fin à sa compétition bien plus tôt qu'elle ne le souhaitait, même si Luis Enrique considérait "qu'aucune équipe n'était meilleure". Une compétition qui a marqué plusieurs fin d'aventure. Dont celle du sélectionneur, qui a été remplacé par Luis De la Fuente dans la foulée. Et celle de Sergio Busquets, qui a annoncé sa retraite internationale après l'élimination. Après 143 sélections, deux titres de champion d'Europe et une Coupe du Monde, une page se tourne en Espagne.

Aujourd'hui, Busquets se contentera d'aider son club du FC Barcelone, entrainé par un certain Xavi, son ancien coéquipier lors des grandes années de la Roja. L'ancien milieu de terrain a d'ailleurs été interrogé sur la retraite internationale de Busquets du côté du site officiel du club catalan. «C’est une décision personnelle que l’on prend quand on le sent, il aura vu que c’est le bon moment et je lui souhaite bonne chance. C’est un joueur qui a marqué l’histoire, c’est une légende, l’un des meilleurs milieux de terrain de l’histoire du football mondial et le meilleur milieu défensif de l’histoire de l’Espagne. Je veux le féliciter», a tout d'abord assuré le technicien catalan avant d'avouer que «Busquets pourra se reposer un peu plus et être concentré sur le Barça».