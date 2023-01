Coupe du Monde : Walid Regragui parle de ses satisfactions

Le Maroc a réalisé une incroyable Coupe du Monde après s'être qualifié pour les demi-finales. À froid, le sélectionneur du Maroc Walid Regragui est revenu pour L'Equipe sur le magnifique parcours de son équipe.

Lorsqu'il évoque la demi-finale contre les Bleus, ce qui lui vient en tête en premier lieu c'est le mot "regret". Il a expliqué que la France lui semblait prenable et qu'il aurait été possible de s'imposer. Il a aussi parlé de son incroyable satisfaction.

"À la mi-temps (contre la France), j'ai dit à mes joueurs que c'était la moins bonne équipe depuis le début des matches à élimination directe. Attention, je parle sur ce match, bien sûr, pas de la France en général, qui est une grande équipe ! C'est pour ça qu'il y avait ce regret à la fin, mais je ne suis pas naïf. Le très très haut niveau, tu penses toujours que tu n'es pas loin mais, en fait, tu es loin. La marche était un peu trop haute pour nous. Ensuite, la troisième place contre la Croatie (1-2), avec un jour de moins de récupération, des joueurs en moins, c'était compliqué. Mais la plus belle victoire, c'est aussi la vie du groupe. J'ai vécu des compétitions où il y a toujours un mec qui va prendre la tête à un autre. Là, on était comme des frères. On est partis les derniers, le mardi, et il n'y a pas eu une embrouille en cinq semaines. C'était magnifique. Comme le soutien de nos supporters ou de ceux de tout notre continent."