Coupe du Monde : Vers une révolution de l'Argentine face au Mexique

Défait par l'Arabie Saoudite en milieu de semaine (1-2), Lionel Scaloni est loin de croire à la théorie du "revers accidentel". Selon le sélectionneur argentin, le problème provient de son système qui a été mis en échec dès le premier match du Mondial par la nation a priori la plus abordable du groupe C. Un faux-pas arrivé au bon moment ? Seul l'avenir nous le dira. Et l'avenir, il a lieu dès samedi puisque l'Albiceleste affronte le Mexique (17h) et doit à tout prix s'imposer sous peine de voir son aventure au Qatar prendre fin très prématurément.

Alors Scaloni envisage de changer pas mal de chose par rapport au match face à l'Arabie Saoudite. A commencer par le dispositif. Privé de Giovani Lo Celso, Scaloni s'est rendu compte que son 4-4-2 ne tenait pas la route et devrait opter pour un classique 4-3-3 demain. Dans ce contexte, Lionel Messi serait décalé sur l'aile droite, ce qui sortirait Di Maria de l'effectif. Au milieu de terrain, le duo De Paul - Paredes serait complété par Mac Allister, tandis que défensivement, Lisandro Martinez auteur d'une belle entrée devrait prendre la place de Christian Romero pour former une charnière inédite en Coupe du Monde avec Nicolas Otamendi.

La composition probable de l'Argentine face au Mexique :

Damian Martinez - Gonzalo Montiel, Nicolas Otamendi, Lisandro Martinez, Marcos Acuna - Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis MacAllister - Lionel Messi, Lautaro Martinez, Paulo Dybala