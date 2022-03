Coupe du monde : Vers un report du barrage entre l’Écosse et l'Ukraine ?

Alors que l’Écosse doit recevoir l'Ukraine le 24 mars prochain à Glasgow dans le cadre de la demi-finale de barrage à la Coupe du monde 2022, il n'est pas certain que le match se déroule à la date prévue. La fédération écossaise a écrit à son homologue ukrainienne afin de lui témoigner son soutien, se disant également prête à accepter tout arrangement qui permettrait au match d'avoir lieu.

"Nous apportons notre soutien et notre amitié au peuple ukrainien. Nous avons entamé un dialogue avec l’UEFA et la FIFA afin d’offrir la meilleure préparation possible à nos collègues ukrainiens dans ces circonstances inimaginables", a commenté Rod Petrie, le président de la fédération écossaise.

L'Ukraine n'a plus participé à une Coupe du monde depuis 2006

Les deux organisations devraient, comme l'explique le Parisien, prendre une décision d’ici la fin de la semaine sur ce thème. Consécutivement à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le championnat ukrainien a été suspendu jusqu'à nouvel ordre et certains joueurs pourraient être appelés à combattre. Si, pour le moment, aucune demande de report n'a été effectuée, la suite du calendrier est connue. Le vainqueur de cette opposition entre l’Écosse et l'Ukraine affrontera celui de celle entre le Pays De Galles et l’Autriche, le 29 mars.

The Times explique que le sélectionneur de l'Ukraine, Oleksandr Petrakov, est en discussion avec ses joueurs afin de mesurer la possibilité de disputer leur demi-finale de barrage. L'Ukraine, elle, n'a plus participé à une Coupe du monde depuis l'édition 2006, en Allemagne. Elle avait été éliminée par l'Italie, future championne, en quarts de finales de la compétition (3-0).