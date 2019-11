Coupe du Monde U17 : La France prend la troisième place après sa victoire contre les Pays-Bas

Deux jours après la terrible désillusion des demi-finales et de cette élimination face au Brésil après avoir mené 2-0, l’équipe de France U17 a parfaitement relevé la tête pour terminer en beauté cette Coupe du Monde de la catégorie malgré une équipe remaniée. Opposés aux Pays-Bas dans la petite finale, les Bleuets ont d’abord concédé l’ouverture du score au quart d’heure de jeu avec un but de Taabouni (15eme). Plutôt que de couler, les hommes de Giuntini ont réagi de la meilleure des manières et ont surtout pu compter sur un Arnaud Muinga en feu. Déjà buteur en demies, l’attaquant du PSG a remis ça avec un triplé (22eme, 54eme, 62eme) pour permettre à la France de s’adjuger le bronze dans cette compétition.