Coupe du monde tous les deux ans : Mbappé s'oppose au projet

Kylian Mbappé: “The only thing I can see or predict for Real Madrid-PSG is Paris Saint-Germain to win. It’s gonna be hard, complicated game - but I want to win both Champions League and World Cup in 2022”, he told @SkySport from @Globe_Soccer. 🇫🇷 #Mbappé

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 27, 2021

Mbappé veut gagner la Ligue des Champions et la Coupe du monde en 2022

Mis en avant depuis de nombreux mois par la FIFA et son président, Gianni Infantino, le projet d'une Coupe du monde tous les deux ans est loin de faire l'unanimité chez les joueurs. Peu à peu, les acteurs du jeu prennent la parole. Ce lundi soir, deux voix fortes se sont élevées, celles de Kylian Mbappé et Robert Lewandowski. Présent à Dubaï lors des Globe Soccer Awards comme le second, le premier a été élu meilleur joueur de l'année 2021 et s'est montré fermement opposé au projet., a affirmé le buteur du PSG et des Bleus, dans des propos retranscrits par L'Equipe.Sacré meilleur joueur de l'année en 2020 lors des Globe Soccer Awards, l'avant-centre du Bayern Munich a affiché un avis similaire à celui exprimé par le natif de Bondy, prônant pour une cadence de rencontres moins élevée afin de favoriser le meilleur spectacle possible. "Nous avons beaucoup de matchs dans l'année, des semaines très denses.C'est impossible pour le corps et l'esprit de performer au même niveau", a-t-il glissé, dans des propos relatés par RMC Sport.Sondé au micro de Sky Sports, Mbappé a également parlé des huitièmes de finales de la Ligue des Champions entre le PSG et le Real Madrid (aller le 15 février au Parc des Princes, retour le 9 mars à Bernabeu) et de ses ambitions pour l'année à venir.