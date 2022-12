Coupe du monde : Ronaldo regrette que Mbappé n'ait pas été sacré meilleur joueur

Kylian Mbappé a effectué un Mondial 2022 de toute beauté. Elu meilleur buteur de la compétition avec 8 buts, soit une unité de plus que son partenaire au PSG Lionel Messi, Mbappé a notamment inscrit un triplé en finale face à l'Argentine. Insuffisant pour permettre à la France d'être sacré championne du monde pour la deuxième fois de suite cependant. Car l'Argentine a réussi à l'emporter après une finale incroyable (3-3, 4 TAB à 2). Mais alors que l'Albiceleste a empoché sa troisième étoile, Lionel Messi a gagné son deuxième titre de meilleur joueur du tournoi et cela n'est pas totalement mérité pour R9. Ce dernier s'est confié lors d'une interview pour le média Apostolagos et il a assuré qu'il aurait aimé voir Mbappé être sacré meilleur joueur.

R9 affiche un regret pour Mbappé

"Il a fait une excellente Coupe du monde, du premier match jusqu'à la finale. Même quand il n'a pas marqué, que ce soit contre l'Angleterre en quart de finale ou contre le Maroc en demi-finale, il a toujours été performant en délivrant des passes décisives. Et en finale, il a été extraordinaire en marquant quatre buts car je compte aussi son tir au but. Techniquement, il est au-dessus du lot, il est presque inarrêtable et il aurait pu être nommé meilleur joueur de la Coupe du monde car il le mérite amplement. Il y avait beaucoup de joueurs rapides lors de ce Mondial mais Mbappé était de loin celui qui avait la meilleure vitesse. En fait, quand je le vois jouer, il me fait penser à moi dans mes meilleures années. Il sait parfaitement exploiter le moindre espace, il est imprévisible avec mais aussi sans le ballon et dans les un contre un, il est redoutable. Pour moi, il est tout bonnement impressionnant", a indiqué la légende brésilienne, double Ballon d'Or en 1997 et 2002.

Des mots qui devraient toucher la star française, fortement déçu depuis cette défaite en finale du Mondial face aux Argentins le dimanche 18 décembre...