Coupe du Monde : Raheem Sterling s’entraîne normalement avant d’affronter les Bleus

L’équipe d’Angleterre a récupéré l’un de ses attaquants phares. Ayant quitté précipitamment le Qatar dimanche dernier, en raison du cambriolage de son domicile londonien en présence de sa famille, Raheem Sterling est de retour dans ce Mondial. Vendredi midi, à la veille du quart de finale face à la France, il a participé normalement à la séance d’entraînement. Le sélectionneur anglais Gareth Southgate ne sait pas encore s’il le fera jouer face aux Bleus. « Il a raté beaucoup d'entraînements et a effectué deux longs vols. Ce n'est pas une bonne préparation pour un match de ce niveau », a confirmé le technicien britannique en conférence de presse. Il prépare le meilleur dispositif possible, avec une place en demi-finale comme objectif.

Soutenant Raheem Sterling dans sa décision de se rendre auprès de sa famille, Gareth Southgate a ensuite évoqué les différentes priorités que peut rencontrer son groupe. Bien sûr, lui veut gagner des matchs dans cette Coupe du Monde. Mais « en tant que manager, vous devez reconnaître qu'il y a certains moments dans la vie des gens qui sont plus importants. » Comme celui où il faut être physiquement présent pour soutenir ses proches. Reste désormais à voir si Raheem Sterling pourra rentrer sur la pelouse contre l’équipe de France. Avec déjà trois buts inscrits dans la phase de poules, le joueur de 23 ans représente une certaine menace pour les cages d’Hugo Lloris.

Great to have you back, @sterling7! 👊 pic.twitter.com/4a95bNMVzG