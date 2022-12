Coupe du Monde : Raheem Sterling de retour pour le match contre la France

Samedi soir, l'équipe de France affrontera l'Angleterre en quarts de finale de la Coupe du Monde. Un match de très haute qualité entre deux équipes qui visent la victoire finale au Qatar. Pour le moment, elles vivent un Mondial quasi parfait avec des qualifications pour les quarts de finale sans encombre. En huitième de finale, la France s'est imposée 3-1 contre la Pologne alors que l'Angleterre a battu le Sénégal sur le score de 3-0, pourtant sans Raheem Sterling. Le joueur de Chelsea a été contraint de rentrer en Angleterre pour quelques jours afin de rendre visite à sa famille. Celle-ci avait subi un cambriolage à mains armées alors qu'elle était présente au domicile.

Il a donc voulu être auprès de sa famille pendant quelques jours et n'a pas participé au huitième de finale avec le groupe des Three Lions. Pour le "Crunch" de ce samedi, le sélectionneur anglais Gareth Southgate a reçu une bonne nouvelle : son attaquant sera bien de retour dans le groupe. Ceci a été annoncé par la FA ce jeudi matin. L'interrogation porte maintenant sur la présence du joueur de Chelsea dans le onze de départ contre l'équipe de France, surtout après avoir vécu un événement de ce type. Son remplaçant lors du huitième de finale, Phil Foden, a réalisé une grande performance, délivrant deux passes décisives.

FA confirm Raheem Sterling will return to Qatar and is expected to rejoin the England squad on Friday, ahead of Saturday's quarter-final v France https://t.co/RYUYitFVMz