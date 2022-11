Coup dur pour le Portugal. Alors que la Seleçao montait en puissance dans cette Coupe du Monde, l'équipe de Fernando Santos doit faire face à un problème épineux. Selon plusieurs journalistes portugais qui suivent quotidiennement l'actualité de la sélection portugaise, le latéral gauche Nuno Mendes devrait déclarer forfait pour le reste de l'aventure. Remplaçant lors du premier match et la victoire face au Ghana, le joueur du Paris Saint-Germain a eu l'occasion de se montrer et de découvrir l'ampleur d'un tel évènement lors de la rencontre face à l'Uruguay, lors de laquelle ses coéquipiers se sont également imposés.

Mais pour Mendes cette rencontre a été abrégée plus rapidement que prévue puisqu'il avait quitté ses coéquipiers avant même la fin de la première période, visiblement touché physiquement. Si les premiers tests à son sujet s'étaient révélés rassurants pour la suite de la compétition, des examens supplémentaires semblent indiquer tout le contraire, et sa participation au reste de la Coupe du Monde est plus que remise en question. Un coup dur pour le joueur de 20 ans.