Ce lundi soir, le Brésil va affronter la Corée du Sud en 8e de finale de la Coupe du monde et la Seleção va devoir faire attention à ne pas tomber dans le piège de la sélection asiatique. Car la Corée du Sud, emmenée par Heung-min Son pourrait bien éliminer l'un des grands favoris de cette Coupe du monde 2022. Cela serait un immense coup de tonnerre. Ce lundi, le Brésil, battu par le Cameroun lors de son troisième match du groupe G, alors que Tite avait décidé d'aligner son équipe B, voudra gagner de belle manière pour marquer les esprits et ainsi rejoindre le vainqueur de Japon - Croatie en quart de finale (coup d'envoi à partir de 16h sur beIN SPORTS 1). Mais alors que les Brésiliens seront scrutés de près, l'un d'entre eux le sera encore plus étant donné que Neymar devrait bien effectuer son retour et enfin rechausser les crampons.

Neymar va jouer ce soir malgré le risque

Lourdement touché à la cheville lors du premier match face à la Serbie il y a près de deux semaines, Neymar va maintenant revenir après avoir souffert d'une entorse. Seulement, le risque est encore grand, mais le "Ney" a reçu le feu vert des médecins de la sélection et il devrait donc commencer la rencontre, d'après des informations d'UOL Esporte. Le numéro 10 du Paris Saint-Germain et de la sélection brésilienne souffrirait encore de douleurs au niveau de sa cheville, mais les médecins de la Seleção estiment que cela fait partie du processus de guérison. Le risque va donc être pris d'aligner Neymar au coup d'envoi. Tous les supporters brésiliens vont suivre le match du génie brésilien de près, car ce dernier, fragile depuis de nombreuses années, pourrait faire une rechute. Cela serait une terrible nouvelle pour le peuple auriverde, qui compte sur Neymar pour cette phase finale de la Coupe du monde 2022.