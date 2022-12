Coupe du monde : Luis Enrique très amer au sujet de l'élimination de l'Espagne

Pour Luis Enrique, l'élimination de l'Espagne va visiblement être très difficile à digérer et l'ex-sélectionneur de la Roja, démis de ses fonctions quelques jours après la sortie de route face au Maroc en 8e de finale, a décidé de prendre la parole. Présent dans le live Twitch du streamer espagnol Ibai lundi soir, Enrique a décidé de parler des quatre dernières équipes présentes à la Coupe du monde 2022 et il a indiqué qu'aucune n'était supérieure à l'Espagne. Notamment le Maroc qui a pourtant éliminé les champions du monde 2010 en 8e de finale avec une séance de tirs au but remportée 3 à 0.

Luis Enrique très amer

L'ancien sélectionneur de l'Espagne s'est montré cash lors de ce stream lundi soir, faisant part de son amertume après cette élimination précoce pour la Roja. "J'ai l'impression que nous avons raté une très bonne occasion parce que quand je regarde les demi-finalistes, je ne vois personne meilleur que nous", a d'abord confié Luis Enrique, avant de dévoiler qu'il ne voulait pas d'une même finale qu'en 2018. "Je ne veux pas la même finale qu'en 2018" a confié l'ancien coach du FC Barcelone, qui a aussi déclaré qu'une victoire finale du Maroc serait un "choc". Pourtant, ce sont bien les Lions de l'Atlas qui ont brisé les rêves de deuxième sacre de la Roja lors des 8es de finale.