Coupe du Monde : les différents systèmes essayés par Scaloni pour la finale

Dimanche, c'est le grand jour. La finale de la Coupe du Monde. L'équipe de France affrontera l'Argentine pour tenter d'aller chercher un troisième sacre mondial, le deuxième consécutif. Le coup d'envoi sera donné à 16h00.

Pour ce match sous haute tension, Didier Deschamps ne devrait pas changer son système de jeu comme depuis le début de la compétition. Cependant, son homologue argentin Lionel Scaloni a tenté plusieurs formations de base à l'entraînement. Certaines sont d'ailleurs choisies pour empêcher Kylian Mbappé de s'exprimer.

Quel système pour l'Argentine dimanche ?

Depuis le début de la compétition, l'Argentine sait changer de système. Si elle a souvent débuté les rencontres en 4-3-3 ou 4-4-2, elle a très souvent changé en cours de jeu afin de passer en 3-5-2. Son style de jeu ne s'en est jamais vu changer et la réussite de l'équipe non plus.

Selon les informations de RMC Sport, l'Argentine a testé ces trois systèmes lors des entraînements de vendredi afin de voir lequel serait le mieux à même d'empêcher Kylian Mbappé de s'exprimer. À l'image de l'Angleterre, c'est bien de l'attaquant du Paris Saint-Germain que l'Argentine a peur. Selon Olé, le 3-5-2 a d'abord été essayé et a été évalué comme le système le plus solide sur le plan défensif, fort de ses trois défenseurs centraux. C'est le système qui avait été choisi contre les Pays-Bas lors de la victoire aux tirs au but. Pour être un peu plus offensif, les Argentins pourraient évoluer dans un 4-3-3 laissant Lisandro Martinez sur le banc et permettant à Angel Di Maria de retrouver le onze de départ. Enfin, Lionel Scaloni a aussi tenté un 4-4-2, dans le même style que contre la Croatie afin de mettre une densité importante au milieu de terrain. Les Croates n'avaient jamais réussi à se créer d'occasions.

Réponse officielle ce dimanche aux alentours de 14h30 pour découvrir la composition argentine.