Coupe du Monde : les compositions probables de France - Maroc

Ce soir, nous saurons qui de la France ou du Maroc ira défier l'Argentine en finale de la Coupe du Monde dimanche prochain. Dans quelques heures, les Bleus défient les Lions de l'Atlas en demi-finale, une affiche historique et inédite en Coupe du Monde. Deux équipes opposées, qui se rencontrent pourtant au pied de la dernière marche.

La France : un classique bouleversé par des forfaits ?

Durant cette Coupe du Monde, Didier Deschamps a fait face à plusieurs certitudes, dont son onze de départ. Les excellents résultats des titulaires dans ce Mondial, et la performance décevante des remplaçants face à la Tunisie en poule (0-1) ont prouvé au sélectionneur tricolore qu'un monde séparait son onze type de sa réserve. Alors, Deschamps reconduit les 11 mêmes acteurs pour les matchs importants. Cela dit pour cette demi-finale, Adrien Rabiot et Dayot Upamecano sont tous deux incertains et leurs absences pourraient porter préjudice aux Bleus.

Le onze probable des Bleus : Hugo Lloris - Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano (ou Ibrahima Konaté), Théo Hernandez - Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot (ou Youssouf Fofana), Antoine Griezmann - Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Kylian Mbappé.

Le Maroc : le retour des blessés au meilleur moment

En face, Walid Regragui devrait aligner son 4-3-3 si efficace depuis le début du Mondial. Et si face au Portugal, les Lions de l'Atlas s'en étaient sortis sans plusieurs titulaires habituels, à savoir Noussair Mazraoui (défenseur gauche) et Nayef Aguerd (défenseur central), ces deux joueurs sont pressentis pour faire leur retour en demi-finale face à la France. Pour le reste, ça devrait être du classique côté Marocain. Hakim Ziyech et Sofiane Boufal épauleront Youssef En-Nesyri devant, et Sofyan Amrabat tiendra son rang au milieu de terrain.

Le onze probable du Maroc : Yassine Bono - Achraf Hakimi, Nayeg Aguerd, Romain Saiss, Noussair Mazraoui - Azzedine Ounahi, Soyan Amrabat, Selim Amallah - Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal.