Coupe du Monde : Les compositions probables de France - Angleterre

Nous y sommes presque ! Dans un peu plus de 24h, nous saurons qui de la France ou de l'Angleterre atteindra le dernier carré après le quart de finale entre les Bleus et les Three Lions. Une partie inédite en phase finale de Coupe du Monde, et particulièrement équilibrée sur le papier. Car chaque équipe dispose d'une génération dorée, et ce n'est pas un hasard si le CIES a classé ces deux sélections dans le top 3 des effectifs les plus chers en terme de valeur marchande avant le début du Mondial (France, 3ème/ Angleterre 1er).

Les Bleus : Du classique pour Didier Deschamps

Cet hiver au Qatar, Didier Deschamps a rencontré plusieurs certitudes, et parmi elles, son onze type. Lors de la phase de poule, le sélectionneur des Bleus a constaté un monde d'écart entre ses titulaires habituels et les remplaçants (notamment suite à la défaite face à la Tunisie (1-0), et semble avoir une idée bien précise de son équipe la plus forte. Contre le Danemark et la Pologne en huitième, DD a à chaque fois aligné le même onze à savoir : Hugo Lloris aux cages, une défense composée de Théo Hernandez, Dayot Upamecano, Raphaël Varane, Jules Koundé. Plus haut, une association entre Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot et Antoine Griezmann occupe le milieu de terrain, tandis qu'en attaque, le trio Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, et Kylian Mbappé règne. Peu de chance que cela bouge contre l'Angleterre demain.

Le onze probable des Bleus : Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, T.Hernandez - Griezmann, Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Giroud, Mbappé.

L'Angleterre : La clé du milieu de terrain

Cette rencontre entre les Bleus et les Three Lions promet d'être une bataille intense, notamment au milieu de terrain. Dans ce contexte, Southgate pourrait opter pour une densification dans l'entrejeu, en privilégiant un joueur au gros volume et à la combativité débordante comme Jordan Henderson plutôt qu'un profil créateur comme Mason Mount. Phil Foden, remplaçant en début de Mondial, semble avoir gagné sa place à gauche de l'attaque. Une interrogation reste sur le flanc droit, entre Sterling tout juste revenu dans le groupe après son cambriolage et Bukayo Saka.

Le onze probable de l'Angleterre : Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Bellingham, Rice, Henderson - Foden, Saka, Kane