Coupe du monde : les compositions officielles de Portugal - Ghana dévoilées

Le Portugal et le Ghana débutent la Coupe du monde au Qatar ce jeudi soir avec un match comptant pour la première journée de la phase de poules dans le groupe H. La Seleção et les Black Stars vont en découdre au Stadium 974 et on a déjà hâte de suivre cet affrontement assez intéressant entre deux formations qui pourraient se rendre coup pour coup. Les Portugais, emmenés par un Cristiano Ronaldo désormais libéré du poids Manchester United, vont tout faire pour bien débuter, eux qui sont considérés comme de sérieux outsiders. Avec un effectif de grande qualité, la sélection de Fernando Santos, championne d'Europe en 2016, pourrait enfin accrocher une première Coupe du monde à son palmarès.

Mais le Ghana compte bien faire honneur à l'Afrique, alors que les Black Stars font partie des cinq sélections d'Afrique engagées dans cette Coupe du monde 2022. Le Ghana, quart de finaliste en 2010 en Afrique du Sud, pourrait bien jouer un mauvais tour au Portugal, d'autant que ce groupe H est assez ouvert avec également l'Uruguay et la Corée du Sud. Découvrez les compositions officielles ci-dessous.

Les compositions officielles

Le onze du Portugal : Diogo Costa - Cancelo, Danilo, Ruben Dias, Guerreiro - Neves, Otavio, Bruno Fernandes - Bernardo Silva, Joao Felix, Ronaldo.

Le onze du Ghana : Ati Zigi; Seidu, Djiku, Salisu, Amartey, Rahman; Partey, Abdul Samed; Kudus, Iñaki Williams, André Ayew