Coupe du Monde : Les compositions du choc Belgique-Croatie

La Croatie et la Belgique s'affrontent ce jeudi après-midi pour le compte de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2022. Avantage aux Croates avant la rencontre qui n'ont besoin que d'un point pour se qualifier pour les huitièmes de finale, mais en cas de victoire des Diables Rouges, les Croates pourraient voir le Maroc se qualifier avec la Belgique. Ce sera donc un duel des plus intenses entre les deuxièmes et troisièmes de la dernière Coupe du Monde. Les deux équipes auront aussi un œil sur la rencontre opposant le Maroc au Canada, car un mauvais résultat des Marocains pourrait être à l'avantage des deux équipes en cas de faux-pas. Lors de leur dernier affrontement en amical en 2021, les Belges s'étaient imposés 1-0.

Les compositions d'équipes

Le onze de la Croatie : Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa - Kovacic, Modric, Brozovic - Perisic, Livaja, Kramaric.

Le onze de la Belgique : Courtois - Vertonghen, Alderwaireld, Meunier - Castagne, Witsel, Dendoncker, Carrasco - De Bruyne, Mertens, Trossard.