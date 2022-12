Coupe du Monde : Les compositions de Canada-Maroc

Le Maroc veut aller chercher sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde ce jeudi après-midi. Pour le faire, il lui suffit d'aller chercher un point contre le Canada, battu lors de ses deux premières rencontres. Après sa victoire contre la Belgique, le Maroc peut donc espérer terminer dans les deux premiers de la poule F et même aller chercher la première place. Pour ce faire, les Lions de l'Atlas doivent s'imposer contre le Canada et espérer un faux-pas croate contre la Belgique. De leur côté, les Canadiens ont été vaincus lors de leurs deux premières rencontres, contre la Belgique et la Croatie. Ils ont tout de même inscrit leur premier but dans l'histoire de la sélection en Coupe du Monde par l'intermédiaire d'Alphonso Davies.

Les compositions officielles

Le onze canadien : Borjan - Johnston, Miller, Vitoria, Adekugbe, Davies - Kaye, Osorio - Buchanan, Larin, Hoilett.

Le onze marocain : Bono - Hakimi, Aguerd, Saïss, Mazraoui - Ounahi, Amrabat, Sabii - Ziyech, En Nesyri, Boufal.