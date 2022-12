Coupe du monde : les Bleus ne vont pas défiler sur les Champs mais seront présents à Place de la Concorde

Ce lundi soir, l'équipe de France sera de retour à Paris au lendemain de sa défaite en finale face à l'Argentine (3-3, 4 TAB à 2). Après une finale d'anthologie face aux Argentins mais qui sera difficile à digérer pour les Bleus de Didier Deschamps, les Français vont faire leur retour au pays et ils arriveront à Roissy vers 18h. Mais ce lundi matin, Amélie Oudéa-Castera, la ministre des Sports qui est présente au Qatar avec l'équipe de France, en a dit plus sur le programme des finalistes du Mondial 2022. Tandis qu'un défilé sur les Champs-Elysées avait été envisagé, il n'en sera rien car les Bleus ont refusé ce programme. En revanche, ils veulent communier avec leur supporters suite au beau parcours dans cette Coupe du monde et ils se rendront Place de la Concorde dans la soirée.

Les Bleus seront Place de la Concorde

"Ils ont envie d'aller remercier leurs supporters. C'est vraiment important pour eux de passer ce temps a priori sur la place de la Concorde qui est l'endroit qu'ils ont choisi avec la fédération française de foot. Ce sera ce soir selon les dernières infos que j'ai, les scénarios sont en train d'être confirmés, mais a priori, après une arrivée à Roissy sur le coup de 18h, ils devraient pouvoir rejoindre la place de la Concorde. Ils n'ont pas voulu défiler sur les Champs. C'est l'info que nous avons à ce stade. Le président de la République aura aussi à coeur un peu plus tard en début d'année de les remercier et de les féliciter", a indiqué la ministre des Sports sur France Inter.

L'équipe de France a donc refusé de défiler sur les Champs-Elysées, ne voulant pas fêter après cette terrible soirée vécue hier au Qatar. Mais les Bleus iront tout de même au contact de leurs supporters afin de les remercier du soutien populaire durant ce Mondial qui s'est achevé sur une note des plus amères...