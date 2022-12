Coupe du Monde : Le tableau de la phase finale se dessine

La Coupe du Monde 2022 a déjà bien avancé. Plus de la moitié des matchs ont eu lieu et le tableau final commence doucement à se dessiner. Après les matchs de mardi et mercredi, nous connaissons les huit premières équipes qualifiées et leur placement pour les huitièmes de finale et déjà deux potentiels quarts de finale. À ces équipes déjà placées dans le tableau, nous pouvons rajouter le Portugal et le Brésil qui ne sont pas encore assurés de terminer à la première place de leur groupe.

Les premiers huitièmes de finale opposeront donc samedi les Pays-Bas et les Etats-Unis ainsi que l'Australie et l'Argentine. Les deux équipes qui s'imposeront s'affronteront ensuite en quarts de finale. De l'autre côté du tableau, nous retrouvons notre équipe de France. Elle sera opposée à une solide Pologne dimanche après-midi à 16h00. À 20h00, l'Angleterre affrontera le Sénégal pour un duel alléchant qui pourrait déterminer l'adversaire de l'équipe de France pour les quarts de finale si elle s'imposait.

On connaît désormais la moitié des affiches des huitièmes de finale de cette Coupe du monde 2022. 🤩 pic.twitter.com/sTxyGShzCu — Actu Foot (@ActuFoot_) December 1, 2022

Ce jeudi, nous connaîtrons quatre des huit derniers qualifiés (le Portugal et le Brésil joueront vendredi) avec notamment les potentielles qualifications de l'Allemagne et l'Espagne ou de la Croatie et la Belgique. De beaux duels pour les huitièmes de finale sont en tout cas attendus. Les positions détermineront aussi les potentiels adversaires de l'équipe de France dans sa quête d'un troisième titre mondial.