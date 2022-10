L’équipe de France risque de s’envoler pour le Qatar sans l’un de ses meilleurs joueurs. N’Golo Kanté, l’un des artisans du triomphe en Russie il y a quatre ans, souffre d’une blessure aux ischio-jambiers et il n’y a aucune garantie qu’il soit rétabli à l’entame de la compétition.

Absent encore plusieurs semaines

Le dernier match joué par Kanté remonte au 14 aout dernier face à Tottenham en Premier League. Son retour aurait déjà dû avoir lieu, mais l’ancien caennais a rechuté depuis. Les ultimes tests passés n’ont pas du tout été rassurants. Aucune durée d’indisponibilité n’a été fixée, mais il semblerait qu’il sera arrêté pendant plusieurs semaines. Les prévisions les plus optimistes l’annoncent de retour fin octobre. Une défection de Kanté serait assurément un coup dur pour l’équipe de France et son sélectionneur Didier Deschamps. Certes, le joueur n’est pas dans la forme dans sa vie, mais il a un profil unique sur lequel l’entraineur s’appuyait en toutes circonstances. Il faudra trouver un plan B et ça ne sera pas une tâche aisée.

Les signaux pas plus rassurants pour Pogba

N’Golo Kanté n’est pas le seul milieu de terrain français de renom qui est en passe de louper la grand-messe internationale. C’est aussi le cas de Paul Pogba. Ce dernier n’a pas encore joué cette saison et son retour sur les terrains n’aura pas lieu avant début novembre.