Coupe du Monde : Le médecin rend son premier verdict pour Neymar !

Les yeux de tout le Brésil sont fixés sur Neymar ! Malgré la belle victoire de la Selecao face à la Serbie pour le premier match des deux sélections au Qatar, c'est bien la blessure du parisien qui préoccupe tout le peuple Sud-Américain. Touché à la cheville en seconde période, le numéro 10 avait cédé sa place dans le dernier quart d'heure, visiblement effondré par ce qu'il venait de lui arriver. Le médecin de la sélection s'est immédiatement précipité vers Neymar pour établir un premier diagnostic, poche de glace et béquilles à la main.

Et si Lucas Paqueta avait tenu des propos rassurants sur l'état de santé de son coéquipier dans un premier temps, le médecin, lui, a tenu un discours bien plus pessimiste. «Il s’est fait une entorse à la cheville droite. On n’a pas encore eu le temps de faire un bilan plus complet, mais la cheville a déjà un peu gonflé» a indiqué le médecin Brésilien, sans pour autant communiquer de date d'indisponibilité au sujet de son joueur. Une chose est sûre, perdre Neymar à ce stade de la compétition serait un véritable coup dur pour le Brésil...