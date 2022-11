Coupe du monde : l'arbitre de Tunisie - France désigné, un inédit pour les Bleus

L'arbitre de Tunisie - France est connu et les Bleus vont découvrir un nouveau visage demain après-midi du côté de l'Education City Stadium. Ainsi, la FIFA a révélé l'arbitre de la rencontre entre les Tunisiens et les champions du monde en titre et il s'agit de Matthew Conger. Cet arbitre néo-zélandais est âgé de 44 ans et il n'a arbitré qu'une rencontre de Coupe du monde. C'était en 2018 lors de la phase de groupes avec un Nigéria-Islande, match remporté par les Nigérians sur le score de 2 buts à 0. Pour cette deuxième rencontre de Coupe du monde dans sa carrière, il aura l'honneur d'arbitrer les champions du monde en titre.

Et la France voudra conclure sa phase de groupes par un succès face à la Tunisie, ce qui permettrait aux Bleus de compter trois victoires en trois matchs et ainsi aborder les 8es de finale avec la plus grande confiance possible. Déjà presque assurée de la première place du groupe D, la France veut s'offrir la Tunisie, qui va devoir réaliser un exploit de son côté pour espérer pouvoir se qualifier pour les 8es de finale. Le scénario apparaît bien difficile mais tout est possible demain, surtout que Didier Deschamps devrait procéder à une large revue d'effectif avec six à sept changements attendus.