Coupe du Monde : Kalidou Koulibaly est fier du Sénégal : "On va encore grandir"

Ce dimanche soir le Sénégal a été battu par l'Angleterre pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe du Monde (3-0). Malgré tout, les Lions de la Teranga ont réalisé un très beau mondial et ont rempli leurs objectifs. La marche était simplement trop haute face aux Three Lions.

Après la rencontre, le capitaine et défenseur Kalidou Koulibaly a parlé de la prestation globale du Sénégal dans la compétition et de ses bons espoirs pour la suite.

"On a tout donné, l'équipe a donné une bonne image de notre pays, on a fait des bonnes choses. On peut être fier de nous malgré le nombre d'absents qu'on a eus. On va encore grandir, apprendre de nos erreurs et j'espère qu'on sera là dans 4 ans. C'était une grande fierté pour moi d'être le capitaine de cette équipe, de ce groupe incroyable. Il n'y a rien à dire sur tout le monde, ils ont tous été au top du début jusqu'à la fin. On a tout donné jusqu'à la fin, mais on a joué contre une grande équipe de l'Angleterre. Merci aux supporters qui sont restés jusqu'à la fin, même si on a pris trois buts, ils sont restés à chanter jusqu'à la fin. Tout ce qu'on a fait, c'était pour eux. Le futur est bon, j'espère."