Coupe du Monde : Jude Bellingham sur Mbappé : "Le meilleur joueur du monde actuellement"

L'Angleterre s'est imposé et qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde en battant le Sénégal 3-0 ce dimanche soir grâce à des buts de Henderson, Kane et Saka. Les Three Lions affronteront l'équipe de France en quarts de finale du mondial samedi soir prochain.

L'un des joueurs qui impressionne le plus depuis le début de la compétition dans l'entrejeu britannique est Jude Bellingham. Le milieu de terrain du Borussia Dortmund est détonnant et réalise de grandes performances sous le maillot blanc. Il représente l'avenir du football mondial, tout comme l'un de ses futurs adversaires : Kylian Mbappé. Après la rencontre, le milieu de terrain a encensé l'attaquant du Paris-Saint-Germain.

"On est heureux mais il ne faut pas se laisser aller. On a un test important qui arrive, il faut profiter de ces moments là et de ce qu’on a fait. J’essaie de participer à ce match, c’est un peu cliché mais tout le monde à ses qualités et essaie d’aider l’équipe, c’est ce que je fais pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Mbappé ? C’est probablement le meilleur joueur du monde actuellement avec deux-trois autres. Il y a tellement de talents dans cette équipe. On est impatients, on veut se tester contre ce genre d’oppositions. Je pense que ce sera un grand match."