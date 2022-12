Coupe du Monde : Japon-Croatie, un troisième exploit pour les Nippons ?

« On veut se battre comme les samouraïs », a assuré le défenseur japonais Yuto Nagatomo dimanche. Lundi après-midi (16h - en exclusivité sur beIN SPORTS 1), son équipe nationale affrontera celle de Croatie en huitièmes de finale de la compétition. Le dernier palier à valider pour des Japonais qui ont annoncé dès le début de la compétition avoir pour objectif d’atteindre les quarts de finale. De l’autre côté, la Croatie a un statut de vice-championne en titre à faire valoir et ne compte pas échouer dès les huitièmes.

Les Japonais, élément surprise et perturbateur au Qatar



Qui aurait cru que le Japon allait s’imposer contre l’Allemagne et l’Espagne dans sa phase de groupes au Mondial ? Pas grand monde. Mais eux, si. Comme l’a révélé Yuto Nagatomo à l’AFP avant la rencontre, les Nippons utilisent une technique inspirée de leurs ancêtres, les combattants samouraïs. « S'ils ont peur avant d'aller au combat, ils ne pourront pas mettre en place leur technique. C'est la même chose pour le football. Si on arrive avec de la peur, on ne pourra pas mettre en place notre jeu. Il faut que l'on joue avec du courage », a fait savoir le défenseur de 36 ans.

La référence à ces combattants traditionnels du Japon qui régnaient entre les XIIe et XVIe siècles est à la fois un hommage à l’Histoire nippone et au fait qu’ils soient « assez connus dans le monde », explique le défenseur de 36 ans. Alors les Japonais affrontent chacun de leur adversaire avec beaucoup de confiance. Et visiblement, plus le rival est de taille, plus leur concentration augmente. De fait, s’ils ont échoué contre le Costa Rica en phase de poules (0-1), ils ont fait plier la Mannschaft et la Roja, à chaque fois par deux buts à un. Désormais opposés aux vice-champions en titre, ils devraient donc s’armer davantage et proposer un réel combat aux Croates. Lors de l’édition 2018, les Nippons s’étaient arrêtés en huitièmes. Comme en 2010 et 2002. Jamais dans leur histoire, ils n’ont atteint les quarts de finale.

La Croatie pas forcément favorite



Concernant ces vice-champions en titre, la phase de groupes du Mondial n’a peut-être pas été aussi réussie. Si les Croates sont invaincus après trois matchs, il n’empêche qu’ils n’ont signé qu’un unique succès. La large victoire par quatre buts à un face à la jeune sélection canadienne ne masque pas les difficultés rencontrées contre le Maroc (0-0) puis la Belgique (0-0). On en attend donc beaucoup de cette Croatie à un stade désormais avancé de la compétition. La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à l’édition 2006 du Mondial. Cette fois, en pleine phase de poules, Japonais et Croates s’étaient quittés sur un score nul et vierge. Ce qui ne devrait pas arriver ce lundi, puisque les huitièmes de finale marquent le début des éliminations directes. Si match nul, les joueurs iront en prolongations. Puis aux tirs au but, si cela est nécessaire pour les départager.

Avant même de savoir que lui et ses coéquipiers affronteront le Japon, l’expérimenté Luca Modrić – par ailleurs meilleur joueur de la précédente Coupe du Monde – montrait sa confiance en assurant que « ça ne serait pas être facile d’affronter la Croatie. » Interrogé un peu plus tard, le sélectionneur croate Zlatko Dalić a publiquement appelé ses joueurs à ne pas sous-estimer l’adversaire. « Il faut leur faire preuve de respect. Ils ont battu deux vainqueurs de la Coupe du Monde. Ils perdaient à chaque fois en première mi-temps, mais ils ont montré leur mentalité, leur force mentale, leur constance pour revenir », a tenu à rappeler le technicien. « Il ne faut jamais sous-estimer personne et toujours respecter l’adversaire. Les Japonais vont appliquer la philosophie du Samouraï dans leur jeu. Nous ferons également notre part du travail », prévient Zlatko Dalić, qui semble lui-aussi marqué par l’inspiration des fameux guerriers japonais.

À quoi s’attendre ?



On assistera à un huitième de finale entre deux équipes qui surestiment volontairement leur adversaire. Pour chacun des deux, l’objectif est d’éviter la moindre surprise en partant du principe que la rencontre sera des plus difficiles. Les Croates espèrent notamment profiter de leur solidité défensive, que les chiffres prouvent par le fait qu’ils n’ont encaissé qu’un seul but en trois matchs. Des repères existent chez les Vatreni, qui ont privilégié le même système défensif depuis le début du tournoi. Même chose au milieu de terrain mais cela pourrait bien évoluer contre les Japonais. De fait, l’ailier gauche Borna Sosa est gêné musculairement et il n’est pas impossible qu’il débute sur le banc. Même chose pour l’attaquant Marko Livaja. L’enchainement des matchs, en club comme en sélection, semble créer une certaine faiblesse chez quelques Croates.

Si la fatigue musculaire qui touche les deux Croates ne les empêchera pas forcément de jouer d’emblée, la suspension de Ko Itakura obligera le Japon à modifier ses plans. De fait, le défenseur central du Borussia Mönchengladbach ne pourra pas prendre part à cette rencontre. Il devrait néanmoins s’agir de l’unique forfait nippon. Dans la charnière à trois, Takehiro Tomiyasu et Maya Yoshida devraient accompagner un Shōgo Taniguchi repositionné plus bas. Aucun autre changement n’est attendu côté nippon. Emmenés par l’esprit des samouraïs, ils espèrent faire plier les vice-champions en titre et atteindre le premier quart de finale de leur histoire. Mais le courage des Japonais n’est désormais plus une surprise au Qatar et les hommes de Zlatko Dalić s’y sont préparés.