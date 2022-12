Coupe du Monde : Groupe E, un dénouement inattendu pour l'Allemagne et l'Espagne ?

Lors du tirage au sort de la Coupe du Monde, le groupe E a tout de suite attiré l'attention. Composé de l'Espagne et l'Allemagne, nous ne donnions pas cher de la peau du Japon et du Costa Rica. Pourtant, avant cette troisième journée, toutes les équipes peuvent encore se qualifier. L'Allemagne est d'ailleurs en mauvaise posture pour retrouver les huitièmes de finale, pointant à la dernière place deux points derrière les Asiatiques et les Nord-Américains. Retrouvez toutes les possibilités de qualification pour chacune des équipes.

L'Espagne qualifiée si :

Elle ne perd pas contre le Japon.

Elle perd contre le Japon et match nul entre l'Allemagne et le Costa Rica.

Elle perd contre le Japon et l'Allemagne bat le Costa Rica sans rattraper huit buts à l'Espagne.

Le Japon qualifié si :

Il s'impose contre l'Espagne.

Il fait match nul contre l'Espagne et match nul entre le Costa Rica et l'Allemagne.

Il fait match nul contre l'Espagne et l'Allemagne bat le Costa Rica en marquant un but de moins que le Japon.

Le Costa Rica qualifié si :

Il s'impose contre l'Allemagne.

Il fait match nul contre l'Allemagne et l'Espagne bat le Japon.

L'Allemagne qualifiée si :